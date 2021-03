Plenários regressam à ALM a 10 e 11 de Março

Em virtude da tomada de posse do Presidente da República, agendada para a próxima terça-feira, 9 de Março, os plenários do parlamento madeirense foram transferidos, de terça-feira e quarta-feira, para quarta-feira e quinta-feira da próxima semana, mantendo-se o horário previsto para o arranque dos trabalhos parlamentares (09h00).

A decisão foi tomada pelo Presidente, pelos Vice-Presidentes, pelos líderes dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, do JPP e pelo deputado único do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira.

A cerimónia de tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa está agendada para 9 de Março, às 10 horas, na Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, preside à Sessão Solene de Tomada de Posse do Presidente da República, na Sala das Sessões do Palácio de São Bento, em Lisboa.