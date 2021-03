Açores com 11 novos doentes e 11 recuperados nas últimas 24 horas

Os Açores registaram 11 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, sendo cinco em São Miguel, cinco no Pico e um na Terceira, resultantes de 887 análises realizadas, informa hoje a Autoridade de Saúde açoriana.

No seu boletim diário, aquela entidade específica que, dos cinco novos casos em São Miguel, quatro foram detetados no concelho da Ribeira Grande, mais concretamente na vila de Rabo de Peixe, que se encontra parcialmente sob cerca sanitária, e um caso em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.

No Pico, os cinco novos casos "integram, na totalidade, a cadeia ativa naquela ilha" e foram diagnosticados na Madalena (1) e quatro nas Ribeiras (Lajes).

O comunicado dá conta ainda do registo de um caso na Terceira, no concelho de Angra do Heroísmo.

"Em São Miguel, quatro dos novos casos resultam de transmissão comunitária e um é referente a um viajante, não residente, com teste positivo ao sexto dia", explica ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.

Na Terceira, o caso diagnosticado "refere-se a um viajante, residente, com teste positivo ao sexto dia".

Nas últimas 24 horas há ainda a assinalar a recuperação de 11 pessoas, todas em São Miguel.

Na região, há atualmente 864 vigilâncias ativas e os três hospitais dos Açores ( em São Miguel, Terceira e FAial) continuam hoje sem doentes internados com covid-19.

A cadeia de transmissão no Pico continua ativa.

Hoje, os Açores têm 66 casos positivos ativos: 52 em São Miguel, 11 no Pico, dois na Terceira e um no Faial.

Desde o início da pandemia já foram diagnosticados 3.881 casos positivos nos Açores.

Já recuperaram da doença na região 3.681 pessoas e 29 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.317 pessoas dos 804.562 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.