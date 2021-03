Dádivas de sangue baixaram na Madeira em 2020 mas Região mantém-se autossuficiente

O número de dádivas de sangue baixou na Madeira em 2020, mas o Serviço de Saúde da Região Autónoma (Sesaram) manteve a autossuficiência, indicou hoje o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

"O ano passado foi um ano atípico, reduzimos o número de dádivas, mas o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, mesmo em contexto de pandemia, conseguiu, de facto, evitar uma pressão adicional", disse Pedro Ramos, sem especificar valores.

O governante falava numa cerimónia evocativa do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se comemora hoje, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

De acordo com o secretário regional, a Madeira conta com cerca de 3.000 dadores, que se mantiveram sempre disponíveis, apesar das medidas de contenção da covid-19.

"São 3.000 pessoas que dão o exemplo. Dar sangue a pensar nos outros é salvar vidas", sublinhou Pedro Ramos.

Por outro lado, o diretor do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Sesaram, Bruno Freitas, indicou que o contexto pandémico trouxe "diversos desafios" e impôs "medidas de mitigação" para garantir a segurança dos dadores e a monitorização do número de dádivas.

"Conseguimos manter a autossuficiência na Região Autónoma da Madeira", sublinhou.

E reforçou: "Hoje é o dia em que agradecemos publicamente a todos os que, sem nada receberem, altruística e benevolamente, ajudam a dar vida, ajudam a salvar vidas."