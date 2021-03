"Uma vez mais o PSD e o CDS viraram as costas aos agricultores", acusa o PCP

O deputado Ricardo Lume lamentou que "uma vez mais o PSD e o CDS viraram as costas aos agricultores e suas famílias".

Em causa está o facto de o PSD e o CDS terem chumbado, no Parlamento Regional, um Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do partido, que defendia a consagração de medidas de promoção do escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar.

Esse Projecto de Decreto Legislativo Regional defendia ainda a criação de um regime público simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária regional e da agricultura familiar, combatendo o desperdício alimentar.

No seu entender, "a aprovação do Decreto Legislativo Regional do PCP seria uma mais-valia para os agricultores e as suas famílias".

"Lamentavelmente o PSD e o CDS estão subjugado a outros interesses e pressão alheias ao interesses da Região e da produção regional, só assim justifica-se o chumbo de uma proposta que ia ao encontro dos interesses dos produtores da nossa Região", referiu.

Ricardo Lume garantiu que o PCP "vai continuar a intervir na defesa da produção regional, e no combate à política de exploração e empobrecimento que o PSD e o CDS querem impor ao povo da região Autónoma da Madeira".