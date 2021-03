Pratos do dia e massas frescas no Ristoranti Pizzeria Divino Sapore!

O Ristoranti Pizzeria Divino Sapore conta com um menu variado e delicioso que certamente irá deixá-lo com água na boca! Além das massas frescas, ravioli, risottos, pregos, hambúrgueres, picados, cogumelos recheados e pizzas, servimos pratos do dia diferenciados e dispomos ainda de um serviço de take-away. Para encomendas é só ligar o 291655127 ou o 938011782. Temos ao seu serviço uma equipa empenhada e dedicada a servir mais e melhor!

Ristoranti Pizzeria Divino Sapore

Contactos: 291655127/938011782

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/divinosaporepizzeria/