Pelo menos 15 mortos no naufrágio de embarcação tradicional na Guiné-Conacri

Pelo menos 15 pessoas que se dirigiam para um casamento na Guiné-Conacri morreram quando a embarcação tradicional em que seguiam, na noite de domingo, se virou, anunciaram hoje as autoridades locais.

Segundo um oficial naval de Boké, uma cidade no ocidente da Guiné-Conacri e a dezenas de quilómetros de distância, os socorristas foram alertados durante a noite de que uma piroga se tinha virado perto de Kanfarande, no estuário do rio Nunez, tendo recuperado os corpos de 15 pessoas até à manhã de hoje.

O oficial, que falou à agência France-Presse (AFP) sob condição de anonimato, disse não saber quantas pessoas estavam na tradicional embarcação ou quantas permanecem desaparecidas.

Um responsável do governo local de Boké disse que as operações de busca ainda estão em curso.

"A maré estava alta quando a piroga tentava chegar a Koukouba, o mar estava agitado, com ondas que derrubaram o barco", acrescentou.

Muitas viagens nesta zona da Guiné-Conacri são feitas com recurso a pirogas, pequenas embarcações artesanais feitas através de troncos de árvore. Devido à falta de segurança, os incidentes com estas embarcações são comuns.