Trânsito flui com normalidade a caminho do fim-de-semana

O trânsito flui com normalidade ao longo da manhã desta sexta-feira. Devido à interrupção lectiva para as habituais férias da Páscoa, as habituais zonas de pressão automóvel estão desimpedidas junto aos principais estabelecimentos de ensino do Funchal. O mesmo acontece nos nós mais 'concorridos' da via-rápida.

Nota de registo apenas para alguma lentidão em Câmara de Lobos, no nó de acesso à via-rápida, onde se forma uma fila de carros para proceder à entrada nesta rodovia.