Levada do Alecrim condicionada devido a trabalhos

Devido à realização dos trabalhos de beneficiação e recuperação que decorrem na rede de percursos pedestres do Rabaçal, parte do percurso pedestre PR 6.2 Levada do Alecrim, concretamente o troço compreendido entre o início do percurso (Rabaçal) e a descida para Vereda da Lago do Vento, estará temporariamente encerrado à circulação de pessoas, entre o dia de hoje e o dia 12 de Março de 2021.