Poeiras de África continuam a atingir a Madeira

O arquipélago da Madeira voltou hoje a ser influenciado pela massa de ar com origem no Norte de África, que transporta na circulação partículas e poeiras em suspensão.

Uma situação que já aconteceu na passada sexta-feira e no último sábado.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) “esta configuração resulta numa circulação fraca com componente de norte no arquipélago da Madeira e do quadrante leste em Portugal Continental, nos níveis baixos da atmosfera, favorecendo a advecção e transporte da massa de ar formada sobre os desertos do Norte de África, contribuindo para o aumento de partículas e poeiras em suspensão”.

A ocorrência de precipitação em algumas regiões de Portugal Continental e no arquipélago da Madeira atenuará as concentrações de poeiras na atmosfera.