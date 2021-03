Quatro infectados deixam cidade australiana em confinamento

A terceira maior cidade da Austrália, Brisbane, no estado de Queensland, inicia hoje um período de confinamento de três dias, para travar um surto comunitário de covid-19, anunciaram hoje as autoridades.

Segundo a responsável do governo daquele estado, Annastacia Palaszczuk, as autoridades de saúde identificaram quatro novos casos de transmissão comunitária da variante detetada no Reino Unido em dezembro, considerada altamente contagiosa, tendo decidido decretar o confinamento para identificar os contactos com os infetados.

Os cerca de 2,5 milhões de residentes em Brisbane receberam instruções para permanecer em casa a partir das 17:00 de hoje (hora local), exceto para necessidades essenciais, sendo o uso de máscara obrigatório em locais e transportes públicos.

O atual surto começou há três semanas, quando um médico de um hospital na capital de Queensland contraiu a doença, depois de tratar um doente com covid-19 chegado do exterior.

Aquele estado tem atualmente 73 casos ativos, a maioria diagnosticados em viajantes internacionais, segundo os dados oficiais.

Desde o início da pandemia, a Austrália registou 29.259 casos de covid-19 e 909 mortes, segundo a contagem independente da universidade norte-americana Johns Hopkins.

O país é considerado um dos mais eficazes do mundo na luta contra a pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.777.761 mortos no mundo, resultantes de mais de 126,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.837 pessoas dos 820.407 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.