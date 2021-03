Loja do Cidadão estará encerrada na Páscoa

A Loja do Cidadão estará encerrada, entre o dia 1 e o dia 4 de Abril, por forma a dar cumprimento às determinações das autoridades de saúde e às medidas implementadas pelo Governo Regional, para controlar e conter a pandemia, contribuindo para a protecção e segurança sanitária da população.

Os serviços retomam na segunda-feira, dia 5 de Abril, no horário normal, entre as 08h30 e as 17h30.

Considerando a grande procura pelos serviços, o uso de plataformas digitais para acesso aos serviços públicos, deve continuar a ser privilegiado.