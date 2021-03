PCP denuncia "estrangulamento abusivo" da Ribeira Grande de Santo António

O PCP esteve hoje, na freguesia de Santo António, para denunciar o que considera ser "o estrangulamento abusivo" da Ribeira Grande de Santo António.

O deputado do PCP na ALRAM, Ricardo Lume, disse estar preocupado com esta situação.

"A obra de canalização e de reabilitação da Ribeira Grande, da responsabilidade do Governo Regional, prevista na Lei de Meios, tal como em tantas outras intervenções em vários cursos de água resultou na aplicação de um conjunto de técnicas de duvidosa eficácia e, em muitos casos, as intervenções estreitaram ainda mais as linhas de água, potenciando assim riscos em aluviões futuras", disse.

Ricardo Lume considera que é importante a consolidação das margens da Ribeira Grande de Santo António, "agora o que não é aceitável, e que pode pôr em risco pessoas e bens, é a redução do leito da Ribeira em 50%".

"Relativamente ao temporal que assolou a costa Norte da ilha da Madeira, a 25 de Dezembro de 2020, o director do LREC afirmou que o aumento da destruição se deveu a constrangimentos nas linhas de água, com, por exemplo, passagens hidráulicas com dimensões reduzidas, que acontecem em estradas regionais e estradas municipais", sustentou.

No seu entender, "parece que o Governo Regional não aprendeu com os erros do passado e continua a estrangular ainda mais as linhas de água, neste caso concreto a Ribeira Grande de Santo António".

"Perante esta situação que consideramos representar um risco para a segurança da população do concelho do Funchal, o PCP vai solicitar uma audição parlamentar com o membro do Governo Regional responsável pelas obras de regularização e canalização das linhas de água para prestar esclarecimentos e apresentar os fundamentos técnicos, que justificaram a canalização e redução do leito de cheia da Ribeira Grande de Santo António", rematou.