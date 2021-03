Região só recuperou trocos dos 738 mil euros aplicados em duas empresas inovadoras

O sector público entregou 738 mil euros em apoios europeus e do Orçamento Regional a duas empresas que se encontram agora na fase final de insolvência. A venda do património remanescente rendeu apenas 1% da verba pública investida. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o naufrágio do Marítimo no jogo de ontem nos Barreiros. Na segunda partida sob o comando técnico de Julio Velázquez, a equipa madeirense foi humilhada em casa (4-0) pelo Famalicão de Ivo Vieira e caiu para o último na tabela classificativa. Há mais de seis anos que os verde-rubros não sofriam tantos golos em casa. No Nacional, o treinador Luís Freire não resistiu à crise de resultados e deixou o comando técnico. Os adeptos duvidam que a chicotada psicológica seja suficiente para ultrapassar o problema.

Também nesta edição o DIÁRIO apresenta em exclusivo a nova colecção para a estação do Verão com a assinatura da estilista madeirense Fátima Lopes, que chega amanhã ao mercado.

A passagem do centenário da travessia aérea Lisboa-Funchal, a previsão da retoma do cruzeiros só depois do Verão e o pedido da Delegação Regional da Ordem dos Farmacêuticos para que não sejam vendidos kits para realização em casa auto-teste à Covid-19 são outras notícias em destaque nesta edição de segunda-feira.