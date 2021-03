Porto associa-se a cimeira de autarcas contra anti-semitismo

O município do Porto vai associar-se à Cimeira de Autarcas Contra o Anti-Semitismo, que tem início na terça-feira, no âmbito de novas iniciativas para fortalecer a ligação à comunidade judaica.

"O passado do Porto na história de milhares de judeus não foi indiferente ao convite formulado a Rui Moreira (autarca do porto) para intervir numa conferência à escala internacional, que colocará líderes de diversas cidades do mundo a debater sobre o preconceito, a hostilidade ou a discriminação contra os judeus", refere comunicado da Câmara Municipal do Porto.

A cidade de Frankfurt, na Alemanha, organiza o evento online, em parceria com a organização Combat Anti-Semitism, que conta ainda com o apoio da Associação Portugueses por Israel.

No encontro on-line participam o presidente de Câmara de Buenos Aires (Argentina), uma representante governamental de Montevideu (Uruguai), o presidente da Câmara de Pittsburgh (EUA), o autarca de Toronto (Canadá), além de cidades europeias como Amesterdão, Bruxelas, Palermo, Vilnius, entre outras.

Outros participantes são Michael O'Flaherty, diretor da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, Lord John Mann, assessor do Reino Unido para o antissemitismo, Jacky Rosen, senadora norte-americana do Estado do Nevada, e, representando Israel, Haim Bibas, presidente da Federação das Autoridades Locais de Israel e da Câmara de Modi'in-Maccabim-Re'ut.

Segundo a Câmara Municipal do Porto, a comunidade judaica local tem hoje cerca de 500 membros, provenientes de mais de 30 países, "e tem vindo a agregar novos elementos, fortalecendo uma história que se interliga há mais de cinco séculos".

"Razão também que impulsionou a criação do Museu do Holocausto, pronto a inaugurar assim que a pandemia o permita", refere o comunicado.

Criado pela Comunidade Judaica do Porto, este espaço museológico próximo da sinagoga Kadoorie, "vai retratar não só o genocídio de judeus cometido pelos nazis, abordando tudo o que esse extermínio significou, mas também o antes e o depois da Segunda Guerra Mundial", adianta.

A Comunidade Judaica distribuiu recentemente vinte mil euros por quatro instituições de caridade do Porto, para apoiar o combate à pobreza criada pela pandemia, angariadas através da visualização on-line (paga) do filme "A Luz de Judá", que cobre séculos da história dos judeus em Portugal.

As entidades beneficiárias são o projeto "Porta Aberta" do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, a Obra Diocesana de Promoção Social da Diocese do Porto, o Centro Social e Paroquial da Sé e o Banco Alimentar contra a Fome.