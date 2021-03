DGS atribui 31 novos casos à Madeira este domingo

A Direcção-geral da Saúde atribui à região Autónoma da Madeira 31 novos casos, contabilizando 8.352 infeções e 65 mortes.

Os Açores têm hoje nove novos casos e contabilizam 3.954 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS..

Portugal registou hoje seis mortes relacionadas com a covid-19, menos duas do que no sábado, e 450 novos casos de infeção com o novo coronavírus, menos sete que na véspera, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica da DGS indica que o número de doentes em enfermaria inverteu a tendência de descida que se vinha verificando nos últimos dias, tendo aumentado para 765 o número de internados, isto é, mais 21 do que no sábado.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) mantêm-se 170 doentes internados.

Os dados de hoje indicam ainda que mais 395 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 767.319 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal também inverteram a tendência e hoje há mais 49 do que na véspera, havendo 33.443 contabilizados.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.768 mortes associadas à covid-19 e 817.530 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 14.986 contactos, mais 252 relativamente ao dia anterior, alterando-se a tendência decrescente que se vinha a registar desde 30 de janeiro.

Das seis mortes registadas nas últimas 24 horas, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Norte e uma na região Centro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 154 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.757 casos e 7.083 mortos.

A região Norte tem 144 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.484 casos de infeção e 5.289 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 67 casos, acumulando-se 116.661 infeções e 2.986 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 24 casos, totalizando 28.897 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 21 novos casos, somando 20.425 infeções e 351 mortos.