"O treinador nunca é o único culpado pelos maus resultados da equipa"

“Por princípio os treinadores têm a ‘medalha’ de bons quando ganham jogos e de incompetentes quando perdem”. É desta forma que a antiga glória do Nacional comenta a saída de Luís Freire do comando técnico do nacional.

Em declarações ao DIÁRIO, João Gonçalves admite que houve “muitos erros” que levaram o Nacional a ocupar neste momento a 15.ª posição da tabela classificativa da I Liga.

“A juventude e a falta de experiência de Luís Freire podem ter contribuído para a onda dos maus resultados e para esta decisão que, a meu ver, chega um pouco tarde, embora não seja apologista das saídas dos treinadores”, afirma o ex-jogador alvinegro.

Admite que o Nacional atingiu “uma situação insustentável” e, quando assim é, a decisão recai no treinador, já que “é sempre mais fácil substitui a equipa técnica do que o plantel”, mas não concorda com esta política de substituir o treinador quando os resultados não aparecem, embora seja esta a cultura do futebol português.

João Gonçalves diz que "o treinador nunca poderá ser o único culpado pelos maus resultados da equipa” e pede “muita visão e ponderação” para que o clube possa resolver o seu problema “internamente”.

Entende que o Clube Desportivo Nacional tem “muita experiência directiva”, sobretudo na pessoa do seu presidente, que é muitas vezes alvo de críticas. “Pode-se criticar se demorou muito a tomar decisões, mas há sempre o eterno problema: se ganha é bom, se não ganha não presta”.

A antiga glória do Nacional não esconde a simpatia que nutre por Luís Freire e acredita que possa ser, num futuro próximo “um dos bons treinadores do futebol português” que deve ter a humildade de “aprender com os erros”.

Adverte para o facto de o clube correr sério risco de descer de divisão, mas “se fizer 50% dos pontos nos jogos que ainda faltam disputar, pode garantir a manutenção na I Liga”.