Homem alterado fugiu do hospital do Funchal e teve de ser manietado pela PSP

Um homem visivelmente alterado, ao que tudo indica sob efeito de substâncias psicotrópicas, teve de ser manietado pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal, ao final da tarde de ontem.

Ao que foi possível apurar, o indivíduo terá fugido do Hospital Dr. Nélio Mendonça e foi até junto do teleférico do Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, mas dada a agressividade do indivíduo foi necessário a PSP intervir.

O homem foi depois transportado numa ambulância desta corporação para o Serviço de Urgência do hospital.