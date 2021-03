Índia ultrapassa os 40.000 casos em 24 horas

As infeções diárias por coronavírus continuam a aumentar na Índia, ultrapassando hoje a barreira dos 40 mil casos em 24 horas pela primeira vez desde o passado mês de novembro.

A Índia registou hoje 40.953 novos casos de coronavírus, mais da metade deles no estado ocidental de Maharashtra, adiantou o Ministério da Saúde indiano, que teme uma segunda vaga.

O número de mortes também subiu para 188, embora esteja longe das mais de 1.200 diárias em setembro, elevando o total para 159.370.

A Índia ultrapassou os 11,5 milhões de casos positivos desde o início da pandemia de covid-19 e é o terceiro país com mais casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

A campanha de vacinação do Governo indiano ultrapassou hoje a barreira de 40 milhões de vacinas, embora este número ainda esteja longe da meta de imunizar 300 milhões de pessoas até meio do ano.

Atualmente, o novo aumento de casos positivos está concentrado em seis regiões que representam 83,7% de todas as infeções.

As autoridades indianas consideram que este aumento de casos se deve, sobretudo, à negligência no cumprimento de condutas adequadas perante o coronavírus, especialmente em locais de grande aglomeração, segundo uma carta enviada sexta-feira pelo Ministério do Interior a todos os Estados indianos.

Com a diminuição da maioria das restrições de confinamento impostas em março de 2020, os mercados e restaurantes estão mais uma vez lotados, sublinhou.

O Ministério do Interior pediu às regiões indianas para redobrarem os seus esforços para fazer cumprir as regras contra a pandemia, como o uso de máscaras ou a limitação de multidões "que devem ser rigorosamente seguidas".