Governo investe 2,3 milhões de euros para modernizar frota da ARM

Foi esta tarde apresentado pela secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, uma nova viatura dos serviços de resíduos, “a primeira de uma frota de 16 viaturas que veem modernizar o parque de máquinas da ARM – Águas e Resíduos da Madeira”.

O novo camião apresentado durante a visita à Estação de Transferência da Zona Leste (ETZL), no Porto Novo, faz parte de “um investimento de 2,3 milhões de euros”, em que “13 são de recolha de resíduos sólidos urbanos e três são camiões de transferência de resíduos”, anunciou.

Camiões que são “mais eficientes que os anteriores” porque triplicam na capacidade de carga, ou seja, “teem três vezes mais a capacidade” existentes, o que significa, clarificou Susana Prada, “na mesma viagem leva três vezes lixo. Isso torna-os eficientes, porque consome menos combustível e produz menos gases com efeito estufa”, destacou. Concluiu por isso que “além de prestar melhores condições aos trabalhador que opera com a viatura, presta melhor serviço aos municípios, à população, e sem dúvida que é uma grande mais-valia para o ambiente”, sublinhou.

Esclareceu que as outras 15 viaturas “já estão encomendadas”, mas admitiu que a entrega destas, só venha a estar concretizada para finais do Verão. Enalteceu ainda assim a entrada ao serviço do novo camião. “O primeiro já cá está e já está a operar”, regozijou-se.

Susana Prada aproveitou para dar nota que as viaturas antigas que entretanto serão desactivadas e irão para abate, “no âmbito de uma economia circular, aquilo que são peças que podem ser reutilizadas, vão ter uma nova vida numa outra máquina”, assegurou.