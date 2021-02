Presidente da Junta de São Martinho positivo para a covid-19

“Chegou a minha vez”. É assim que Duarte Caldeira Ferreira confirma ter testado positivo para a covid-19, explicando que foi na sequência de um caso positivo de um familiar próximo, “ontem fiz o meu teste e hoje recebi a confirmação. Estou positivo”, adianta.

“Não sei como contrai o vírus, não estive em ajuntamentos (nem jantaradas ou almoçaradas), e cumpri sempre com a regras de etiqueta sanitária. A máscara e o gel desinfetante têm sido companheiros nestes últimos tempos. Está tudo controlado, dizem eles. Não há transmissão comunitária, continuam a afirmar. O certo é que a minha família está contaminada e nenhum de nós faz a mínima ideia qual a origem”, dá conta da sua incredulidade.

“Estamos bem, felizmente. Sintomas ligeiros e alguns já a abrandar. Estamos confinados desde segunda-feira e os contactos que tivemos no fim de semana (que foram poucos) estão bem, confinados e dos que já fizeram o teste, estão negativos (ufa!)”, escreveu há instantes na sua página do facebook onde postou uma foto com a filha, lamentando estar “prisioneiro em casa”, todavia tenta manter rotinas diárias, para bem da sanidade mental, com teletrabalho, telescola, momentos de culinária.

Finaliza com uma mensagem de esperança: “Está tudo bem, vamos ficar bem. Cuidem-se”.