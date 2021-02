Nacional só adiava jogo contra o Benfica se tivesse Diogo Gonçalves por empréstimo

Luís Filipe Vieira acaba de lançar uma bomba na BTV: o Nacional da Madeira apenas acedia adiar o jogo da 15.ª jornada da I Liga, no Estádio da Luz, caso o Benfica emprestasse Diogo Gonçalves.

Com o plantel praticamente todo infectado, o presidente das 'águias' assumiu há instantes, em declarações à BTV, que Rui Alves, presidente dos alvinegros, recusou adiar o encontro agendado para 25 de Janeiro, "mas se emprestasse o Diogo Gonçalves" ao clube insular estaria disposto a ceder às pretensões do dirigente encarnado.

Uma coisa que é revoltante para mim é o presidente do Nacional, em que eu telefono para ele a pedir “oh Rui, não podes adiar o jogo” e ele diz “não posso e tal”, mas se emprestasse o Diogo Gonçalves ele adiava o jogo. Veja o estado em que nós no futebol andamos. Nem há solidariedade nenhuma. E eu, curiosamente, para aquele clube já fui muito solidário. Eu não, o Benfica. Já fomos muito solidários mesmo. Luís Filipe Vieira, presidente do Sport Lisboa e Benfica

O encontro terminou empatado (1-1). A formação orientada por Jorge Jesus marcou cedo por intermédio de Chiquinho, mas os insulares reagiram no início do segundo tempo com Rochez a restabelecer a igualdade que se manteve até ao apito final.

Luís Filipe Vieira foi mais longe e assumiu que "se porventura, não houver imunidade de grupo no próximo ano, o Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum".

"O Benfica sai do hotel equipado, vai para o estádio e entra em campo", atirou, garantindo que a palestra irá decorrer "em campo" e o plantel sai directamente "para o hotel e toma banho".