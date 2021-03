Maior encontro sobre Ártico organizado por Portugal começa hoje com reuniões de trabalho

Mais de mil cientistas começam a partir de hoje a discutir o estado do Ártico e partilhar resultados de investigação científica numa cimeira organizada por Portugal que decorre totalmente 'online'.

A Arctic Science Summit Week 2021 começa hoje com reuniões de trabalho que decorrerão até dia 23 e o congresso científico propriamente dito realiza-se entre 24 e 26.

O comissário do encontro, João Canário, disse à agência Lusa que o tema do encontro científico é "Alterações regionais, impactos globais", um sinal de que "o que se passa no Ártico não fica no Ártico" e de que o impacto do degelo se sente mesmo no oceano Atlântico, a que Portugal está ligado.

"Acontece desde 1990 e é a maior conferência anual sobre o Ártico, é a reunião do International Arctic Science Commitee, uma organização não-governamental que quer fomentar a ciência no Ártico e as colaborações internacionais", referiu.

É a primeira vez que o país anfitrião é um que não tem território ártico, embora cientistas portugueses participem em investigação científica, como o projeto internacional de avaliação dos impactos das alterações climáticas nos ecossistemas T-MOSAIC, que João Canário liderou.

A abertura da parte científica do encontro acontece na próxima quarta-feira.