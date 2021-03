Época em que a porta do céu esteve fechada

O Grande Cisma do Ocidente foi uma crise religiosa que ocorreu na Igreja Católica entre os anos 1378 e 1417. Na altura, em Roma, foi eleito o Papa Urbano VI e em Avinhão o Papa Clemente VII, cada um invocava ser o verdadeiro sucessor de São Pedro. Mais curioso foi o facto do Papa de Roma ter excomungado os seguidores do Papa de Avinhão, mas este excomungou também os seguidores do Papa de Roma. Por este motivo, sobre este cisma, alguns autores concluem que neste período não entraram almas no céu, pelo menos na Europa e Ásia Menor, já que a toda a população estava excomungada.

Igreja Romana - Ortodoxa

Um problema maior surgiu noutro cisma da Igreja, em 1054, quando uma parte dos seguidores da Igreja Católica Romana separou-se e foi criada a Igreja Católica Ortodoxa. Nesta altura, cada um dos chefes excomungou, também, os seguidores da outra igreja. Estas mútuas excomunhões perduraram durante séculos e só foram levantadas em 7 de dezembro de 1965 pelo Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I, com vista à aproximação das duas Igrejas.

Porta do céu fechada?

Se os católicos excomungaram todos os ortodoxos, estes ficaram com a porta do céu vedada. Mas se os ortodoxos excomungaram os católicos, estes estariam também condenados a não entrar no céu.

Uma outra opção, aquela em que eu acredito: se cada cidadão orienta a sua vida de acordo com os valores ditados pela sua consciência, neste caso, todos têm possibilidade de prosseguir uma vida serena nesta e noutra vida. Nesta perspetiva, quer católicos, quer ortodoxos, se estavam seguros das suas convicções, todos sempre tiveram acesso à porta da salvação.