Elon Musk passa de CEO a "Technoking" da Tesla

A multinacional de veículos elétricos Tesla comunicou segunda-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que o cargo de presidente executivo, ocupado pelo fundador da empresa e filantropo Elon Musk, vai passar a denominar-se "Technoking" ("Rei Tecnológico").

O cargo de diretor financeiro da multinacional, ocupado por Zack Kirkhorn, também sofreu uma alteração e vai passar a denominar-se "Master of Coin" ("Mestre da Moeda").

Os dois nomes podem ser interpretados como uma referência à popular série Guerra dos Tronos, adaptação da saga escrita por George R. R. Martin.

"Com efeito a partir de 15 de março [hoje], os títulos de Elon Musk e Zack Kirkhorn alteraram-se para 'Technoking' e 'Mestre da Moeda', respetivamente", indica o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A Tesla acrescenta que Musk vai continuar a desempenhar a função conselheiro delegado da multinacional e que Kirkhorn vai continuar, para todos os efeitos, a ser o responsável financeiro, de modo a evitar dúvidas nas atribuições de cargos.

O considerado excêntrico Elon Musk há muito que elevou a um patamar superior a 'moda' lançada pelas multinacionais de Silicon Valley (Califórnia) de romper com as designações tradicionais do mundo empresarial, através da atribuição de cargos denominados "ninja", "jedi" (alusivo aos filmes da saga Guerra das Estrelas), "conselheiro da felicidade" ou "chefe futurista".

O agora "Technoking" da Tesla -- que também é responsável pela aeroespacial SpaceX -- mantém a atitude irreverente, aplaudida pelos utilizadores das redes sociais, mas que à custa das redes sociais lhe custou uma multa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 20 milhões de dólares (mais de 16 milhões de euros) e o cargo de presidente do conselho de administração).

Em 2018, Musk aceitou pagar a multa depois de escrever no Twitter informações incorretas sobre a Tesla.