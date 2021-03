PSD decide na próxima semana candidatos às Autárquicas

O PSD/M confirmará, na próxima semana, em Comissão Política para o efeito, os candidatos que vão ser cabeças de lista pelo partido nas próximas eleições Autárquicas.

Garantia do presidente do Partido, Miguel Albuquerque, esta manhã, à margem de visita à empresa Indutora Energia, Unipessoal Lda, situada no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), em Câmara de Lobos.

Confrontado com a disponibilidade já publicamente assumida pelo vice-presidente do Governo, Pedro Calado, em liderar a lista ‘laranja’ à Câmara do Funchal, Miguel Albuquerque respondeu que “a vontade do presidente do partido será expressa dentro de dias numa Comissão Política para o efeito”.

Esclareceu depois que essa decisão de escolha dos candidatos também caberá aos outros membros da direcção do partido. Esclarecimento a ser ratificado muito em breve. “Penso que na próxima semana vamos tomar essa decisão”, concretizou.