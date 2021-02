Doentes do continente regressam a casa após 30 dias de internamento na Madeira

Dois dos três doentes que foram transferidos a 29 de Janeiro do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, estão de regresso a casa após 30 dias de internamento.

Em nota enviada pelo SESARAM, sabe-se que na despedida os pacientes agradeceram o empenho dos profissionais de saúde que os acompanharam durante o processo de recuperação da doença.

Doentes transferidos de Lisboa para a Madeira já estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça Uma das três ambulâncias acelerou a marcha rumo à unidade hospitalar onde os infectados já se encontram depois de transportados pela Força Aérea Portuguesa

A bordo do C-130 da Força Aérea Portuguesa (FAP), os três doentes em estado crítico foram transferidos com a necessária autorização das respectivas famílias e realizaram a viagem sedados. A transferência dos doentes do continente foi complexa e envolveu inúmeros profissionais. Tudo decorreu como esperado e ao fim de cinco horas os doentes já estavam internados.

A situação clínica destes três infectados inspirou sempre muitos cuidados e no dia 9 de Fevereiro, um dos três doentes não resistiu à doença e faleceu.

Passados 30 dias de internamento no hospital Dr. Nélio Mendonça, os dois doentes regressam a casa, recuperados e com "um enorme sentimento de gratidão para com os profissionais de saúde na Madeira e com todas as entidades envolvidas neste processo".

Recorde-se que os dois doentes recuperados chegaram provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, sendo que o outro paciente, que faleceu, estava internado no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa.