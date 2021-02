OCM celebra 57.º aniversário com cinco concertos no Funchal

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) prepara cinco concertos alusivos ao seu 57.º aniversário, interpretados pelos grupos que constituem o colectivo de músicas desta instituição.

A apresentação simbólica desta actividade está marcada para sábado, dia 27, às 15 horas, em diversos espaços da cidade, com capacidade máxima de cinco pessoas, tal como determinam as entidades oficiais de saúde.

Haverá ainda um concerto isolado na manhã de 7 de Março (11 horas), no Mercado dos Lavradores.

O director artístico da OCM diz que a ideia é “marcar simbolicamente” mais um aniversario “em homenagem a todos os que contribuíram e contribuem para este procjeto artístico que, ano após ano, tem sido merecedor dos mais altos reconhecimentos públicos, quer regionais como nacionais”.

Norberto Gomes destaca a OCM como o projecto artístico e o projecto de vida profissional de todos os que estão ligados a esta entidade.

“São 57 anos de história, com início em Fevereiro de 1964 como Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira, actual Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, pelas mãos audazes de um grupo de professores e alunos da referida Academia”, recorda, destacando o profissionalismo, a dedicação e a maturidade de todos os envolvidos na interpretação de obras de todos os tempos, com destaque para dois compositores madeirenses da actualidade: Jorge Maggiore e Pedro Macedo Camacho.

As actuações deste sábado, agendadas para as 15 horas, vão decorrer no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, Capela da Fundação Princesa Dona Amélia, Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s, Torre do Capitão do Núcleo Histórico de Santo Amaro, Adega do IVBAM e Mercado dos Lavradores.