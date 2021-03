Israel confirma vacinação a palestinianos com autorização de trabalho israelita

Israel vai vacinar dezenas de milhares de palestinianos que têm autorização para trabalhar em território israelita ou nas colónias na Cisjordânia ocupada, confirmaram hoje autoridades israelitas.

"O poder político aprovou hoje a realização de uma campanha de vacinação para os trabalhadores palestinianos com permissão de trabalho em Israel e comunidades na Judeia e Samaria (nome bíblico da Cisjordânia)", indicou numa mensagem aos meios de comunicação o COGAT, organismo do Ministério da Defesa que supervisiona as atividades civis nos territórios palestinianos.

Israel é o país onde já foram administradas mais vacinas contra a covid-19, tendo sido dadas 88,77 doses por cada 100 habitantes, enquanto a média mundial se fica pelas 2,77 doses por cada 100 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.526.075 mortos no mundo, resultantes de mais de 113,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.