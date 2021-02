Inscrições para Viveiro de Lojas do Funchal decorrem até 5 de Março

As candidaturas para o Viveiro de Lojas do Funchal, um projecto inovador da Câmara Municipal do Funchal, decorrem até, ao próximo dia 5 de Março, no site do Município do Funchal.

A autarquia decidiu alargar por mais uma semana o prazo de inscrição neste procjeto de incentivo ao empreendedorismo para dar resposta a todos os pedidos de esclarecimento de dúvidas que têm surgido por parte dos empreendedores, e também para facilitar a agilização de toda a documentação necessária para que estes possam utilizar o espaço e darem a conhecer os seus produtos ao mercado.

O Viveiro de lojas do Funchal fica situado no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade, e visa proporcionar a projectos empresariais com potencial de crescimento, um local temporário para teste e comercialização de produtos.

O objectivo é fomentar o tecido empresarial do concelho, bem como diversificar os modelos de gestão de projetos empresariais, através de serviços de apoio ao ciclo de vida do produto, nomeadamente na fase de introdução do produto no mercado.

Neste espaço serão privilegiados artigos das categorias de moda, decoração, artes, saúde e bem-estar, que sejam diferenciados, inovadores, sustentáveis e que ajudem a promover a identidade regional.

Os interessados devem ler as normas de utilização e preencher o formulário de candidatura que, como referido anteriormente, está disponível no site oficial do Município do Funchal.