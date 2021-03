As consequências sociais, económicas e políticas da pandemia marcam as capas dos jornais

Os principais jornais desta segunda-feira, 1 de Março, estão marcadas por notícias que apontam a algumas consequências (em curso) da pandemia de covid-19, entre as quais sociais, na saúde e no trabalho, económicas, nos bolsos dos portugueses e nas finanças das empresas, e políticas, com os partidos a fazerem contas em um ano que vai culminar com eleições lá para Outubro.

Assim, a começar no jornal Público, que dá conta que "Metade dos apoios para dar habitação digna a todos nas mãos de 25 câmaras". Uma entrevista à socióloga Lígia Amâncio e O Mundo de Amanhã: "A ditadura tinha uma ideologia de género fortíssima que nunca foi posta em causa", afirma. Mas também frisa que "Confinamento: Quatro milhões de portugueses saíram à rua no sábado" e "Um ano de pandemia: A tempestade perfeita que mantém o Governo à tona"

Tal como nos jornais desportivos que damos contas dos principais títulos mais abaixo, este jornal fala da entrevista do presidente do Benfica. "Futebol: Vieira segura Jesus e culpa covid-19 pela crise no Benfica".

Este tema, aliás, também aparece no matutino Correio da Manhã: "'Jorge Jesus tem de cumprir o contrato', Vieira diz que é o culpado pela crise na águia", diz o jornal que aponta à manchete os "139 mil computadores comprados à empresa do Magalhães: Projeto escola digital".

Mas a pandemia, como é óbvio não é esquecida: "1881 doentes trocam camas de hospitais por lares"; "Disparam faltas por motivo de doença no SNS"; "Emigrantes: Remessas caem 49,3 milhões de euros", são os títulos directa ou indirectamente ligados.

Já no Jornal de Notícias, a manchete é mesmo sobre uma das consequências, em 'banho maria', da crise provocada pela covid-19. "Risco de perdas nas moratórias leva Banca a aumentar comissões". O mesmo se passa com este título: "Metade das horas extra não estão a ser pagas: Trabalho noturno e ao fim de semana baixou"; este "Um ano de covid: Marcelo junta-se a emissão da Global Media e Manuel Cruz dá concerto online" e, talvez este, "PS ultrapassado pela Direita graças ao fôlego dos liberais".

Fora deste círculo está a notícia que pode alegrar o dia de algumas pessoas. "A esperança de Eda é um comprimido laranja: Primeira de três doentes que vão tomar medicamento inovador para travar fibrose quística", sem deixar de apontar ao futebol e à referida entrevista, transversal em particamente todos os matutinos. "Entrevista Luís Filipe Vieira: 'Enquanto eu cá estiver ninguém assalta o Benfica", afirmou.

O Inevitável é, de entre os generalistas, o único que não fala de bola e aponta a outra das consequências desta crise: "Mais um milhão de pessoas na rua este sábado", também, que "Ministros do Turismo da UE discutem hoje passaportes de vacinação"; "Crédito à Habitação. 'Guerra' dos spreads continua"; e "Câmara de Lisboa assegura táxis gratuitos a idosos para irem fazer a vacina."

A novidade desta segunda-feira na televisão não é esquecida: "Do Contra: Sátira política com marionetas regressa com 'Super Tosta'", lembra o Inevitável.

Por fim, o mais antigo de todos, o centenário Diário de Notícias aponta à política. "PS ultrapassado pela direita graças ao fôlego dos liberais - Sondagem DN/JN/TSF"; mas também chama a atenção para o que diz Alexandra Leitão: "Temos de perceber por que é que as ideias radicais captam as pessoas, em vez de as tratar como deploráveis".

No especializado Negócios, mesmo destaque às consequências pandémicas: "Rendas de imóveis comerciais equipados deixam de pagar IVA"; "Carlos Farinha Rodrigues: 'Esta crise não tem o escape da economia informal'"; e "'É natural' que o regulador estenda moratórias nos seguros', diz Tranquilidade."

Já nos especializados do desporto, a palavra do líder benfiquista é quem mais ordena. No Jornal A Bola "'Jorge Jesus vai cumprir o contrato', Luís Filipe Vieira falou aos benfiquistas no 117.º aniversário e deixou garantia", em véspera de jogo hoje com o Rio Ave. Mas os outros grandes não são esquecidos. O líder "Sporting: Prejuízo de €6,9 milhões no primeiro trimestre de 2020/2021" e o ainda campeão "FC Porto: Nunca na era Conceição, o dragão abriu tantas brechas", sem esquecer o novo segundo classificado ontem na Choupana, o "Nacional-SC Braga (1-2): Bracarenses de Champions"

No Record, a "Receita para o título: Leões traçam como grande objetivo manter vantagem até Braga" é o principal destaque, mas as palavras de Vieira também, pois diz "'O responsável sou eu', Vieira assume as culpas da crise", em dia de aniversário e véspera de jogo, destacando-se ainda o jogo de ontem na Madeira, "Nacional-SP. Braga (1-2): Guerreiros no 2.º lugar", e o "FC Porto: Dragão ainda acredita".

Por fim, n'O Jogo destaque para o "Nacional-Braga (1-2): Gás à Champions: Bracarenses sobem ao segundo lugar, aproximam-se do Sporting e já olham para o apuramento direto", mas optam por divergir nos destaques "Entrevista: 'Não basta falar da Bota de Ouro', André Silva"; acrescentando outras notícias de "FC Porto: Taremi pediu desculpa"; "Sporting: Ingleses já na pista de Amorim" e "Benfica-Rio Ave: Vieira garante Jesus".