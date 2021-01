Funcionários da GESBA testam negativo para a covid-19

Cerca de 260 funcionários da GESBA foram testados ao novo coronavírus e todos receberam um resultado negativo, informa a empresa em através de comunicado enviado para as redacções.

"No seguimento do compromisso da Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA) com a saúde dos trabalhadores e dos produtores, as medidas para protegê-los eficazmente contra a Covid-19 continuam a ser uma prioridade para o organismo público neste novo ano", lê-se na mesma nota que também informa que a empresa definiu um plano de testes rápidos de antigénio que será cumprido mensalmente, como forma de minimizar o risco de surtos nos locais de trabalho e aliviar a rede de saúde pública, dado o alarmante aumento de casos na esfera social e o avanço de novas estirpes.

Para além da realização deste tipo de testes, seguindo as orientações das Autoridades de Saúde, a GESBA tem desinfectado as instalações com o objectivo de eliminar agentes patogénicos como bactérias, vírus e fungos.

"A saúde, segurança e protecção dos nossos funcionários e produtores são e serão sempre uma prioridade", assegura a GESBA, salientando que “ao longo desta crise sanitária foram implementadas medidas que se mostraram eficazes e garantiram o normal funcionamento da empresa, com modelares condições de segurança, sem prejuízo para os bananicultores, permitindo que o sector continuasse a crescer”.

“Por isso, temos a convicção de que continuar nesta linha de prevenção, cumprindo rigorosamente as medidas recomendadas (máscaras, distância de segurança e higienização das mãos), desinfeção permanente das instalações, para além da realização de testes rápidas, nos ajudará a proteger todos os que fazem parte desta empresa, sejam funcionários ou produtores, que também têm sido exemplares nos comportamentos”, valoriza a empresa.