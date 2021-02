Agitação marítima no Porto Santo

A agitação marítima também se faz sentir no Porto Santo, onde vigora um aviso amarelo do IPMA para as condições meteorológicas adversas no mar, emitido ao final da noite de ontem.

IPMA emite aviso amarelo para agitação marítima na Madeira Além do aviso 'geral' da Capitania do Porto do Funchal, o Instituto Português do Mar e da atmosfera (IPMA) emitiu já ontem, ao final da noite, um aviso amarelo para a agitação marítima na costa Norte da ilha da Madeira e Porto Santo.

Neste vídeo vê-se o encontro dos mares do norte sul na zona da Calheta, no Porto Santo.