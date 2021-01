PPM vai apoiar candidatura independente à Câmara do Porto Santo

O Partido Popular Monárquico (PPM) e a Liga Nacional vão apoiar uma candidatura independente nas próximas eleições autárquicas à Camara Municipal do Porto Santo que será divulgada no momento escolhido pelos candidatos.

Trata-se, segundo o PPM, de uma candidatura de “ruptura com o actual sistema instalado na Ilha”, que pretende criar um instrumento para “dar voz” à população do Porto Santo, e não ficar dependente de decisões tomadas em sedes de partidos políticos no Funchal.

“A ilha do Porto Santo é a única Ilha do Atlântico que não tem voz”, refere o PPM que dá como exemplo a Ilha do Corvo nos Açores, que tem 400 habitantes e elegeu dois deputados para a assembleia regional. “Os Açores têm um antigo instrumento de consulta chamado Conselho da Ilha, assim como as ilhas Canarias têm os Cabildos, e esta autonomia é um direito inquestionável que a população do Porto Santo deverá conquistar”, diz nota do PPM, salientando que a candidatura a apoiar pretende “referendar junto da população os temas de maior relevo”, como “um referendo para saber se a população pretende uma segunda freguesia, ou um ‘Senado’ que decida a vontade dos habitantes”.

O PPM e a Candidatura irão pedir à Europa e à Comissão Nacional de Eleições, uma atenta fiscalização à campanha eleitoral e ao acto eleitoral, já que são situações que “sofrem de um grave deficit democrático”, e vão tentar “assegurar também as tentativas de suborno, de pressões sobre as pessoas e familiares dos candidatos”.

A divulgação da totalidade do programa será feita apenas na campanha eleitoral.

A candidatura possui uma página no Facebook e estará ainda nas outras redes sociais com o titulo ‘Senado da Ilha’.