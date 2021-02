Capitania emite aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítimo forte até às 6 horas de quarta-feira, na Madeira, depois de ter recebido informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De

O vento será moderado a fresco, diminuindo para bonançoso a partir da noite A visibilidade prevê-se boa a moderada.

Na costa norte as ondas estarão entre 2,5 a 3,5 metros aumentando para 3,5 a 4 metros a partir da noite.

Na costa sul as ondas terão entre 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros.