Aviso de agitação marítima forte prolonga-se até às 18 horas desta terça-feira

A capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta terça-feira.

A situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima no Arquipélago da Madeira prevê vento variável fraco a bonançoso, tornando-se W/SW bonançoso a moderado a partir da manha, sendo por vezes fresco durante a tarde.

A visibilidade é boa a moderada.

A ondulação na costa norte é de 4 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros.

Já na costa sul, é de 2 a 3 metros, diminuindo para 1,5 a 2,5.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.