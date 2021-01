Marítimo derrotado em Guimarães (1-0)

O Marítimo perdeu esta tarde, no Estádio D. Afonso Henriques, diante do Vitória SC, por 1-0 em jogo referente à 16.ª jornada da I Liga.

Depois do desaire, na ronda anterior da Liga, diante do Paços de Ferreira, por 0-3, os verde-rubros tiveram várias oportunidades de marcar no encontro desta tarde, mas a verdade é que os vimaranenses acabaram por ser superiores em termos de eficácia.

O golo do Vitória aconteceu logo no início da segunda parte e através de Oscar Estupinan, à passagem do minuto 88.

O golo do triunfo nasceu de um belo cruzamento de Ricardo Quaresma para Rochinha, que viu Amir negar-lhe o golo com uma grande defesa, mas Estupinan, no centro da área, estava no sítio certo e encostou para o fundo das redes na recarga.

Com este desaire os verde-rubros mantiveram o 10.º lugar, à condição, com 17 pontos, enquanto o Vitória SC ultrapassa o Paços de Ferreira, sendo quinto na classificação, agora com mais um ponto (29), mas menos um jogo realizado.