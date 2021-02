PSD quer mais polícia e equipa multidisciplinar para travar insegurança no Funchal

Mais policiamento nas ruas para evitar os crimes de furto e de arrombamento que têm aumentado no Funchal, sobretudo durante o recolher obrigatório, mas também uma equipa multidisciplinar, são eixos defendidos pela vereação social-democrata na Câmara do Funchal para travar a "insegurança" que tem vindo a crescer na cidade, como conta o DIÁRIO na edição desta segunda-feira.

"Foi proposta a Polícia Municipal, mas a Polícia Municipal tem funções que não lhe permitem actuar como a PSP. Queremos que a vigilância seja realmente reforçada, que haja mais patrulhamento", começou por dizer Nadina Mota ao dnoticias.pt, sublinhando que o trabalho tem de ser feito em várias frentes: "As alternativas seriam que equipas multidisciplinares retirassem estas pessoas da rua. Atendendo à gravidade, esta situação deve ser vista com um trabalho conjunto e em parceria com todas as instituições que possam ajudar", defendeu a vereadora do PSD na CMF.

