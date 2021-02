Campanha 'Eu Sou e Eu Vou' no âmbito do Dia Mundial do Cancro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro lança pela última vez a Campanha 'Eu Sou e Eu Vou', uma iniciativa da UICC (União Internacional de Controlo do Cancro), que tem vindo a decorrer desde 2019.

Esta iniciativa surge no âmbito do Dia Mundial do Cancro, assinalado a 4 de Fevereiro e apela à mudança e à mobilização de acções, enfatizando o papel significativo que cada um de nós tem na sua saúde e futuro.

"O objectivo é desafiar à criação de um compromisso pessoal que possa ter um impacto no futuro, nomeadamente na prevenção do cancro: pequenas acções individuais podem ter o poder de reduzir o impacto do Cancro no próprio indivíduo (dieta saudável), nas pessoas que ama (deixar de fumar) e no mundo (vacinação)", explica a nota enviada pelo Núcleo Regional da Madeira.

Quem pretender aderir à campanha poderá solicitar cartazes, folhetos, autocolantes 'Eu Sou e Eu Vou' "para criar o seu compromisso pessoal de mudança", pins e uma moldura para tirar fotografias (cedida a título de empréstimo).

Estes materiais poderão ser pedidos directamente ao NRM-LPCC ou online: https://www.ligacontracancro. pt/formulario-de-participacao/ .

Esta iniciativa é maioritariamente digital, o Núcleo Regional incentiva a partilha de fotografias com as frases, com a moldura, a identificar a página de Facebook: https://pt-pt.facebook.com/ madeiraligacontracancro/ , e a utilizar os hastags #EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro.

Webinar 'A Doença Oncológica em tempos de pandemia'