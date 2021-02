Serviços de reembolsos de saúde em todos os concelhos da Região até ao fim do ano

Até ao final do ano, todos os concelhos da Região terão, no centro de saúde concelhio, um espaço dedicado ao serviço de reembolso das despesas da Saúde.

A novidade foi avançada esta tarde pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, na abertura oficial do posto de reembolsos do IASAÚDE no Centro de Saúde da Ribeira Brava.

A medida integrada no PECOS - Plano de estabilização e controlo orçamental da Saúde, que foi implementada com a mudança da orgânica do IASAÚDE, agora liderado por Rita Andrade, visa sobretudo a descentralização de um serviço que, até agora era apenas possível na sede daquele instituto, no Funchal. A medida "evita que o cidadão tenha de se deslocar ao Funchal e evita as longas filas que por vezes de formavam à porta do IASAÚDE", referiu Pedro Ramos.

Ainda mais, no contexto pandémico que se vive actualmente, em que é pedido para que os cidadãos evitem a mobilidade, esta medida ainda se torna mais premente. Assim, a partir desta semana, às quartas-feiras dna Ribeira Brava e às sextas-feiras em Machico, os reembolsos das despesas em saúde podem ser feitos localmente.

A medida tem tido uma boa adesão por parte das populações locais. Pedro Ramos disse que, hoje, na Ribeira Brava, houve 40 atendimentos, e que, na próxima sexta, em Machico, existe já uma lista grande de interessados.

Depois destes dois postos, seguem-se Calheta e Santana, ainda sem data definida, sendo que o objectivo do IASAÚDE é ter um posto em todos os concelhos da Região até ao final do corrente ano.

"Este projecto-piloto começa hoje e até ao final do ano os serviços de reembolsos estarão descentralizados em todos os concelhos, para que cidadão receba e trate dos reembolsos sem que tenha de se deslocar ao Funchal", disse Pedro Ramos. "Há uma logística que tem de ser construída e é isso que o Governo Regional está a fazer em todas as áreas... Construir novos modelos de actuação e que têm impacto no funcionamento dos serviços da administração pública e, claro, na vida dos cidadão."

Segundo o secretário regional, em 2019, o IASAÚDE tratou de mais cem mil processos de reembolso, num valor global de 4 milhões de euros. Em 2020, o valor dos reembolsos diminuiu para cerca de 3 milhões de euros.