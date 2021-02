“A política só faz sentido se estiver ao serviço dos cidadãos”, diz Brício Araújo

Realçar as diferenças entre o direito e a política e a forma como cada cidadão deve, desde cedo, fazer valer os seus interesses, respeitando a liberdade dos outros e as regras que decorrem de um Estado democrático, à luz da Constituição Portuguesa, foram algumas das ideias ontem deixadas pelo deputado Brício Araújo, na conferência 'Política e Direito', organizada pela JSD Sé, via Zoom, a primeira palestra de uma semana de intensa actividade da estrutura que contou com a participação de cerca de 70 jovens.

“O direito regula as relações em sociedade, existe e tem que existir, tal como a política, que assenta numa génese democrática em que o povo escolhe os seus governantes e confia no projeto que estes apresentam e se propõem a cumprir, sendo a política, acima de tudo, um serviço que se presta à comunidade” disse o deputado e também presidente da concelhia do PSD Santa Cruz, vincando que a política deve estar ao serviço da população e que apenas assim é que cumpre o seu propósito.

Brício Araújo abordou o papel que os partidos políticos assumem e, neste enquadramento, também os deputados eleitos à Assembleia Legislativa Regional e da República, aludindo ao cenário político de coligação que actualmente existe na governação regional, numa palestra que também teve em linha de conta a pandemia e o Estado de Emergência, assim como o papel do Presidente da República.

Deixando uma palavra aos jovens para que invistam nas suas carreiras profissionais, para que desenvolvam as suas vocações e para que coloquem, depois, esse saber, ao serviço da política, entendida como forma de fazer mais e melhor pela comunidade, Brício Araújo rematou afirmando que quanto mais preparados os jovens estiverem, do ponto de vista dos seus conhecimentos, mais e melhor podem contribuir para o futuro da Região.

O programa da JSD/M previsto para esta semana prossegue, hoje, pelas 21 horas horas, via Zoom, com a conferência 'Os desafios actuais da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia', iniciativa que conta, como oradores, com a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar e com Miguel Poiares Maduro, ex-ministro do Desenvolvimento Regional que teve a tutela dos Fundos Europeus.