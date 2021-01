Furtaram quatro garrafas de gás de um bar em Santa Cruz

Quatro garrafas de gás, com um valor aproximado a 100 euros, foram ontem furtadas de um snack-bar localizado em Santa Cruz, durante o recolher obrigatório.

Agostinho Fernandes referiu ao DIÁRIO que o assalto foi perpetrado pelas 21h30, tendo os ladrões forçado a caixa do gás e fugido com as garrafas.

O alerta foi dado por um vizinho, mas ninguém os conseguiu apanhar.

O dono do bar faz um apelo aos ladrões para deixarem as garrafas no bar mesmo fazias uma vez que vai ter “um enorme prejuízo”.