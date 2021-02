Poucas paragens esta manhã na estrada

Alguns acessos estão no laranja, na generalidade a via está verde para quem circula esta manhã nas estradas em direcção ao Funchal. Os semáforos, stops e passadeiras deverão ser as únicas razões para as paragens neste começo de quarta-feira.

O laranja do Google Maps pinta alguns acessos na zona de São Martinho, Boa Nova e Santo António, menos do que o habitual fora do contexto de pandemia. Em Câmara de Lobos a entrada na via rápida também concentra algumas viaturas.

Conte com mais carros na descida junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e na Rua 5 de Outubro, as únicas zonas mais pressionadas em direcção ao centro.