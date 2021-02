Aqua Natura Madeira Hotel irá realizar testes rápidos à covid-19 em Março

Na próxima segunda-feira, dia 1 de Março, entre as 14h e as 17h30, o Aqua Natura Madeira Hotel, no Porto Moniz, em parceria com o Hospital da Luz Funchal, irá disponibilizar a realização de testes antigénio (testes rápidos) para a covid-19.

A testagem será efectuada, num espaço devidamente preparado para o efeito, numa primeira fase a todos os colaboradores afectos à empresa e, posteriormente, estará reservado para a testagem à comunidade local.

Os interessados poderão fazer a marcação do teste através do telefone (291 640 100), mediante a apresentação do nome Completo e número de Cartão de Cidadão.

O custo por teste, por pessoa, é 20 euros.

O resultado dos testes antigénio é conhecido ao fim de 15 minutos.