SESARAM lança consulta para recuperados da Covid

Bom dia! O SESARAM vai lançar consultas para recuperados da Covid-19. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o atendimento multidisciplinar está a ser preparado com o objectivo de avaliar possíveis sequelas. Os doentes que estiveram hospitalizados serão os primeiros a serem chamados.

Ainda no 'Mundo Covid', recordamos que a Madeira contabiliza actualmente 1.392 casos activos, depois de ontem ter registado 74 novos casos positivos e 86 recuperações.

Madeira soma mais 74 novos casos e 86 recuperações Região contabiliza até à data 64 óbitos associados à doença

Outros temas de destaque

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Inspecção do Ambiente investiga manchas no mar: Análises laboratoriais concluíram que o fenómeno, com quilómetros de extensão no litoral Oeste do Funchal, não tem origem em águas residuais.

Há oito anos que não havia tantos devedores: Saldo dos empréstimos bancários concedidos a empresas na Madeira ascendia a 1.941 milhões de euros em Dezembro de 2020, mais 28,6% do que no período homólogo anterior. Pandemia inverte tendência decrescente desde finais de 2016.

Funchal atribui 300 mil euros à cultura: Câmara aprova, hoje, apoios que vão chegar a 38 entidades.

Bazuca será uma “fisguinha” para os empresários: Economista Cristina Pedra Costa analisa o Plano de Recuperação e Resiliência e as suas implicações para o tecido empresarial.

