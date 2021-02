O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento do antigo autarca ribeira-bravense, Higino Fernandes.

"Conhecido como um homem atento, proactivo e deveras profissional, com grande proximidade à população, exerceu um mandato de presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, entre 2013 e 2017", começam por escrever os social-democratas, lembrando também que Higino Fernandes foi dos principais impulsionadores do Clube Desportivo da Ribeira Brava, marcando diversas gerações ao serviço do desporto naquele concelho, bem como sócio fundador e presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo da Ribeira Brava

"Era, também, um dedicado militante à causa social democrata, que muitos tocou pela forma entusiasta e autêntica com que se dedicou ao Partido Social Democrata. Aliás, a proximidade e a autenticidade foram, sempre, características que marcaram a conduta de Higino Fernandes ao longo de toda a vida e que perdurarão em memória do antigo autarca ribeira-bravense", recorda o PSD Madeira.

À família e amigos, o Grupo Parlamentar endereça sentidas condolências e agradece, enaltecendo os serviços autárquicos e desportivos prestados ao concelho da Ribeira Brava.