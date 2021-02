Sara Madruga da Costa questiona Primeiro-Ministro sobre a falta de resposta aos lesados do BANIF

A deputada Sara Madruga da Costa questionou, através de pergunta regimental, o Primeiro-Ministro António Costa acerca da falta de resposta aos lesados do BANIF, numa missiva enviada onde lamenta o facto do Governo da República ter interrompido, em 2019, as negociações com os representantes destes lesados.

“Desde 2019 que os representantes dos lesados do BANIF não conseguem reunir com o Governo da República, o que é incompreensível, dadas as promessas e as expectativas criadas pelo Governo central e é por isso que nós, deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República, estamos a insistir para que o Governo retome o mais urgentemente possível este processo e as devidas conversações”, defendeu.

Acresce referir que, na missiva enviada, o PSD recorda o processo legislativo relativo à aprovação da Lei n.º 69/2017 que regula os fundos de recuperação de créditos que evidenciou a dura realidade vivida pelos lesados não qualificados excluídos do âmbito dessa lei e a necessidade de restabelecer a confiança no sector bancário, em especial junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.

Os deputados do PSD pretendem, por isso, que o Primeiro-Ministro esclareça qual a razão deste atraso e da falta de resposta aos lesados do BANIF, S.A., que explique "quais as diligências e as acções concretas que efectuou com vista à criação de um mecanismo extrajudicial e quando será criado o fundo de recuperação de créditos há muito aguardado".