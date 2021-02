PSD apresenta voto de saudação pela resiliência do povo na recuperação da Madeira

O grupo parlamentar do PSD entregou hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de saudação pela determinação e resiliência do povo na recuperação da Madeira, após 11 anos do 20 de Fevereiro.

No seu entender, "a Região está, indelevelmente, melhor preparada para lidar com fenómenos desta índole, muito por conta das opções e intervenções realizadas, do forte investimento público, com destaque para a recuperação das ribeiras, preservação e ordenamento do território e promoção da segurança das populações, nos concelhos fortemente atingidos pela catástrofe".

"Aliás, a segurança da população, de uma maneira generalizada, foi sempre o foco de todas as intervenções realizadas", frisa.

Recorda que, ao longo destes onze anos, foram dadas respostas imediatas na área da saúde, segurança e habitação, com especial incidência nos realojamentos, na reabilitação e construção de fogos e moradias, nos apoios sociais e materiais às famílias vítimas desta tragédia.

Salienta, igualmente, "o trabalho de prevenção de catástrofes, levado a cabo nesta matéria das vulnerabilidades do território regional, que tem sido elogiado por especialistas, bem como, a capacitação e reforço do Serviço Regional de Protecção Civil".

"A Região transformou-se, graças à força do seu povo que, depois daquele 20 de Fevereiro, soube arregaçar as mangas e fazer parte deste caminho, num espírito coletivo irrepreensível e determinado. A união, a solidariedade e a empatia foram unânimes e determinantes para reerguer a Madeira, mas também para auxiliar as famílias das vítimas que, ainda hoje, mesmo resilientes e astutas, guardam na memória, a difícil perda dos seus entes queridos", sublinha.

O Grupo Parlamentar do PSD saúda, assim, a determinação e resiliência do povo madeirense que, através de um movimento solidário sem igual, que juntou entidades públicas, privadas e cidadãos anónimos ao Governo Regional, conseguiu o que era mais importante - o reerguer da Madeira