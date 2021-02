CDS apresenta voto de pesar pelo falecimento do Major-General Branco de Olim

O CDS apresentou um voto de pesar pela morte do major-general Gabriel Arcanjo Branco de Olim, que "viveu grande parte da sua vida pelo mundo, mas era nosso conterrâneo".

O partido lembra que Gabriel Branco de Olim nasceu em Machico, em 1947 e era detentor de "um currículo brilhante".

"Este filho ilustre de Machico, dotado de um currículo brilhante, era Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1973 e tinha completado a sua formação em outras Universidades e instituições académicas no estrangeiro, como o University College Hospital, de Londres, entre 1980 e 1981; o Foreign Officer School, Air University, Alabama, EUA, em 1982; o Chemical Warfare Defense Training, School of Aerospace Medicine, Brooks AFB, Texas, USA, igualmente em 1982, entre outras. Era Especialista em hematologia, Ordem dos Médicos, desde 1982; e médico aeronáutico pela School of Aerospace Medicine, Brooks, Texas, EUA, também desde 1982.", refere o voto de pesar.

O documento indica ainda que "dono de um percurso invejável, pautado pela excelência, Gabriel Olim foi Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue, I. P., nomeado em novembro de 2006, mas fora também Diretor do Centro de Transfusões de Sangue de Macau, 1988-1995; Temporary adviser da Organização Mundial de Saúde no Grupo de Trabalho para Controlo das Anemias Hereditárias, Chipre, 1983; e Consultor da Organização Mundial de Saúde para a Elaboração e Redação das Normas de Autotransfusão para Países em Vias de Desenvolvimento, Genebra, Suíça, em 1990".

Já no âmbito da sua carreira militar, Gabriel Olim esteve colocado em Alverca, Tancos, Açores e Sahara Ocidental. E entre os muitos louvores e distinções que recebeu, destacamos o Louvor do brigadeiro diretor de Saúde da Força Aérea, Lisboa, em 1984; o Louvor do Brigadeiro Comandante da Zona Aérea dos Açores, Lajes, em 1988, a Medalha de Comportamento Exemplar da Força Aérea, Lisboa, em 1991. Novamente, destaque para a Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar, em 2005, Medalha de Mérito Aeronáutico de 1.ª classe, também, em 2005 e Medalha das Nações Unidas, no Sahara Ocidental, em 2000.

No voto de pesar, o CDS refere que "a Assembleia Legislativa da Madeira, legítima representante dos povos da Madeira e Porto Santo, expressa o seu mais profundo pesar pela morte do Major-General Gabriel Arcanjo Branco de Olim, personalidade ímpar e, expressa as mais sentidas condolências à sua família".