Embarcação com cocaína destinada à Europa é apreendida no Brasil

Uma embarcação carregada com cocaína, destinada à Europa, foi intercetada e apreendida no domingo, a 270 quilómetros da costa da cidade brasileira de Recife, informou hoje o Governo do Brasil, frisando tratar-se de uma "inédita cooperação internacional".

"A inédita operação foi realizada com ampla coordenação internacional, envolvendo o Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcótico, sediado em Lisboa/Portugal, a Administração de Combate às Drogas dos EUA e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, permitindo a identificação de grande quantidade de entorpecentes num veleiro catamarã que teria partido do Brasil com destino a Europa", indicou o Ministério da Defesa brasileiro em comunicado.

A operação resultou na detenção de cinco tripulantes de nacionalidade brasileira, que foram conduzidos à superintendência da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, mas a quantidade de droga apreendida não foi informada.

"Trata-se de uma operação de cooperação internacional, inédita na história do Brasil, com a utilização pela Marinha do Brasil de um Navio-Patrulha Oceânico para ação conjunta com a Polícia Federal na intercetação de embarcações utilizadas para o narcotráfico", destacou o Governo brasileiro.

A embarcação apreendida será escoltada pelo Navio-Patrulha da Marinha do Brasil para Recife, com o apoio das Polícias Federais do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), que participaram na operação.

"A ação reforça a cooperação e troca de informações com as instituições internacionais, visando a identificação de grandes organizações criminosas, assim como a importância do permanente monitorização e controlo dos 5,7 milhões de quilómetros quadrados de águas jurisdicionais brasileiras", conclui o comunicado do Ministério da Defesa.