Funchal quer continuar a acompanhar estada de colombianos na Madeira

As relações entre a República da Colômbia e a Região Autónoma da Madeira, e a intenção de continuar a acompanhar de perto todas as questões relacionadas com a estada da comunidade colombiana residente na ilha estiveram em evidência no encontro entre o presidente da Câmara Municipal do Funchal e a cônsul honorária da República da Colômbia na Madeira.

Miguel Silva Gouveia recebeu, hoje, nos Paços do Concelho, Nini Andrade Silva, que foi nomeada para o cargo de cônsul da Colômbia na RAM no passado mês de Outubro, "um país pelo qual tem uma ligação afectiva especial e onde possui, igualmente, uma vasta obra em diversos hotéis".

A crise de saúde pública e os problemas socioeconómicos foram outro dos temas abordados na reunião, “neste período conturbado que o mundo atravessa é importante perceber de que forma a nossa comunidade, representada também por diversos empresários, está a lidar com a suspensão da atividade de diversos sectores e com os impactos negativos da pandemia na economia”, referiu o presidente da autarquia.

O autarca funchalense terminou desejando “votos dos maiores sucessos profissionais à Nini Andrade Silva em todos os desafios futuros que vier a encontrar enquanto diplomata.”